RCN Radio obtuvo en exclusiva información que sugiere que Olmedo López, exdirector de Gestión del Riesgo, habría gestionado un nuevo programa denominado "Fondos de Inversión Colectiva" antes de dejar su cargo en la entidad. Una de las inversiones que ha generado controversia es la asignación de más de 15 mil millones de pesos para el municipio de Sabana de Torres, donde aparentemente no existe una declaratoria de emergencia. Este presupuesto fue aprobado por Sneyder Pinilla, ex subdirector de la entidad y ex alcalde de dicho municipio.

Previo a esta asignación, Pinilla había aprobado un presupuesto de más de 13,000 millones de pesos para la construcción de un caño de seis cuadras de distancia en Sabana de Torres, según lo revelado por el alcalde de la zona.

En RCN radio nos contactamos con Darío Buchenicow, alcalde Sabana De Torres, quien indicó que, "ese presupuesto se usó en la construcción de un caño de aproximadamente 6 cuadras en el municipio que estaba generando afectaciones de salud".

Le puede interesar: Corte Suprema de Justicia aplazó de nuevo elección de fiscal general