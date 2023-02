Indicó que el mecanismo de verificación deberá realizar análisis y recomendaciones para tomar las decisiones que correspondan, en un informe dirigido a la opinión pública que deberán emitir cada dos pesos para que la opinión pública conozca el estado del cese el fuego.

Sobre los puntos de concentración, señaló que aún no hay lugares pactados, pero en los próximos días se deberán establecer entre las partes, con algunas condiciones.

“Hemos dicho con el presidente que no pueden ser espacios que coincidan con corredores de droga, con lugares de laboratorios, mucho menos si como lo afirma esa organización, no tiene ninguna relación directa con actividades de narcotráfico por lo tanto no tiene porqué proteger esas actividades”, manifestó al alto funcionario.

Precisó que "la idea es que se proceda de inmediato en las discusiones con el 'estado mayor' a definir este tema de la concentración como una manera más adecuada para garantizar que no continúan con actividades delictivas".

Le puede interesar: ¿Cómo llega el ELN a la segunda fase de diálogos con el Gobierno?

Sobre los facilitadores del diálogo, indicó que solo quienes se encuentren acreditados por las partes podrán desempeñar ese rol y por parte del gobierno, solo está autorizado el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda.

Cabe mencionar, que el llamado "Estado Mayor Central de las Farc-Ep", conformado por cerca de 4.000 guerrilleros, agrupa a quienes no se sentaron en la mesa de negociaciones en La Habana, a diferencia de la llamada "Nueva Marquetalia", que nació luego de la firma del acuerdo final.