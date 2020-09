Se deben buscar mecanismos para garantizar el derecho a protestar en paz: expertos

Sigue creciendo la polémica en el país por cuenta de las más recientes protestas que se han realizado en diferentes ciudades, tras la muerte del abogado Javier Ordoñez en medio de un aparente caso de abuso policial.

Algunos sectores han insistido en que se debe reforma a la Policía de manera urgente ya que son varios los casos de excesos de fuerza que se han denunciado en medio de las jornadas de manifestaciones, mientras otros aseguran que los desmanes fueron provocados y coordinados de manera sistemática para atacar esa institución.

En diálogo con RCN Radio, la activista y exlíder estudiantil, Sara Abril y el empresario Antonio Celia, coincidieron en la necesidad de buscar mecanismos para garantizar el derecho fundamental a la protesta.

Le puede interesar: “No necesitamos que nos ordenen para hacer uso de las armas”: general Penilla

La activista Sara Abril se refirió a la necesidad de reformar la Policía Nacional y formar adecuadamente a sus efectivos en materia de Derechos humanos, con el fin de que apliquen la garantía de protección a las movilizaciones.

“Los hechos muestran que la Policía no está actuando de manera correcta y lo que vimos es que se está violentando a la ciudadanía y al derecho de la protesta (…) es evidente que la Policía no tiene una buena concepción de las personas que se movilizan y en la medida en que la Policía no se le eduque y que entienda que la movilización debe protegerse, entonces no va a actuar de la manera correcta”, dijo.

Por su parte, el empresario Antonio Celia advirtió que debe existir diálogos en medio de las protestas, e identificar concretamente las razones de fondo de la inconformidad ciudadana.

“Veo que hay que identificar por qué se está protestando con tanta rabia (…) debe imponerse un diálogo constructivo que no lo veo en esta oportunidad. Los diálogos deben estar enmarcados dentro de una moderación y eso ayudaría mucho moderar el lenguaje procaz y violento de nuestros líderes”, dijo.