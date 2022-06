Se despide el embajador de Alemania Peter Ptassek, tras recorrer Colombia por 4 años

Nuevo Gobierno

El diplomático alemán se refirió al nuevo gobierno del presidente electo, Gustavo Petro y señaló que "tenemos una agenda casi igual sobre la implementación del Acuerdo de Paz, medioambiente, protección de líderes sociales, hidrogeno verde, entre otros, pero hay que ver como se traduce eso en la práctica", opinó.

Sobre el canciller designado, Álvaro Leyva Durán, el embajador dijo que solo han tenido con él un contacto muy corto, pero "entendí que está muy comprometido con la paz en el exterior e interior con el país. Hay que ver como se ve esto en realidades mas complejas".

Finalmente, sobre los temores de los opositores de Gustavo Petro a que en su gobierno se "acabe la democracia", Ptassek, dijo que no hay que irse del país sino quedarse a aportar.

"Este país ha venido cambiando sin tener una narrativa de cambio (...) Este cambio que propone Gustavo Petro necesita la cooperación de todos. Me sorprendió la reacción de otras empresas, que dicen que quieren cooperar, no se fueron todos del país y que bueno que no lo hicieron porque se necesita de todos para entrar en una discusión sobre le futuro".

Concluyó indicando que, "por favor que contribuyan a lo que esta pasando en este momento. El cambio siempre es difícil, pero el mundo esta cambiando, hay que cambiar las respuestas a un mundo diferente. Depende de ustedes".