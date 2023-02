Se estudian cambios en subsidios de energía de estratos 1 y 2 para 2024

La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez sostuvo que en el Plan Nacional de Desarrollo se contempla un mínimo garantizado en kilovatios de energía para estratos 1 y 2, a partir del próximo año.

Es decir que ya no habría un subsidio del 60 % en el caso de las personas estrato 1 y del 50 %, en el caso de las personas estrato 2, sino que por el contrario, se garantizaría un mínimo vital en kilovatios.

"En el articulado del proyecto de ley lo que hemos dicho es que cubriríamos el 99,9% del servicio para que no quede gratuito, pero que haya un mínimo que la familia percibe, pero que nosotros lo haríamos, no a través de un porcentaje de la tarifa como está ahora, sino un equivalente en kilovatios, de manera que el mínimo garantizado sea energético y no un porcentaje de un subsidio", señaló la ministra de Minas y Energía.

"Cuando los estratos 1 y 2 consuman más de ese mínimo, eso es lo que tendrían que pagar los hogares", agregó la jefe de la cartera.

Entre tanto, la ministra afirmó que la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) realizaría un estudio en el lapso de un año para poder establecer a cuántos kilovatios podría equivaler este mínimo vital de energía. "Lo bueno de tener un mínimo es que no habría cortes de energía en estratos 1 y 2, ya que se mantendría ese mínimo de subsistencia", puntualizó.

El estrato tres permanecía igual, es decir, no se le haría ningún cambio en el mecanismo de la aplicación del subsidio que actualmente equivale al 15 %.

Por otra parte, la ministra sostuvo que actualmente el Gobierno destina al año $4 billones en estos subsidios que salen directamente del Presupuesto General de la Nación.

Por otro lado, la jefe de la cartera sostuvo que este 28 de febrero se conocerán las precios en las tarifas de la gasolina y el ACPM que regirán para el mes de marzo.