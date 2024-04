¿Se intensifica el riesgo de apagón en Colombia? Urgen más medidas al Gobierno Petro

En el Congreso de la República consideran que las medidas que ha venido adoptando el Gobierno de Gustavo Petro ante el bajo nivel de los embalses, no han sido suficientes.

En Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán anunció que habrá racionamiento de agua por zonas, con el ánimo de ahorrar este recurso y mitigar un posible apagón.

La situación es cada vez más compleja y según la representante a la Cámara Saray Robayo, las advertencias se han hecho desde hace mucho tiempo. “Hace más de un año he venido advirtiendo y cada vez estamos más cerca de un posible apagón, como lo dijo XM”, dijo.

Afirma que la Unidad de Planeación Minero Energética tiene listos algunos proyectos para mitigar esta situación que no se han puesto en marcha por parte del Gobierno, porque no es capaz de ejecutar.

“El Gobierno de la no ejecución se está luciendo. Se está luciendo porque se supone que una de las banderas de este Gobierno es la transición la energética y no veo la razón por la que estos proyectos energéticos, como lo son los paneles solares, no tienen acceso a la red”, manifestó.

Por su parte, el senador David Luna dijo que un posible apagón sería desastroso para la economía del país.

“En marzo del año pasado en un debate advertí que estábamos viviendo un coctel explosivo por el Fenómeno del Niño y lamentablemente el Gobierno se hizo de los oídos sordos y nos dijo que éramos alarmistas. Hoy los embalses están en su peor momento, el kilovatio está más caro que nunca y eso está afectando la billetera de los colombianos. Espero que el Gobierno tome las medidas y que no sea tarde, porque un apagón sería desastroso para la economía del país”, indicó.

En el Congreso de la República continuarán haciéndole seguimiento a la crisis energética que se está presentando en el país.