Se logró alianza por los derechos de quienes ejercen el Sexo Por Supervivencia

A lo largo de 2021, 'Conectando Caminos por los Derechos y AID FOR AIDS Colombia' ha llevado a cabo un proyecto que busca visibilizar y defender a la población que ejerce o que está en riesgo de ejercer el sexo por supervivencia, enfocándose en la población migrante.

Este programa cuenta con la caracterización de más de 300 personas, campañas de tamizaje y pruebas rápidas de VIH y talleres con grupos focales, a través de las cuales se busca empoderar a estas comunidades.

Para alcanzar a la población objetivo, se llevaron a cabo intervenciones en territorios como Maicao, Medellín y Cali, con población migrante y refugiada venezolana en Colombia que ejercen sexo por supervivencia (SpS).

En un inicio se encontró que el acercamiento a esta población estaba signado por el miedo al estigma y la discriminación, así como por la falta de confianza en las instituciones y agencias que se han acercado ofreciendo servicios que no les llegan.

Una de las principales actividades de este proyecto es la realización de talleres de capacitación para la población en situación de vulnerabilidad.

“Estamos trabajando con una población, que por la urgencia de sus circunstancias, no tiene conocimiento de sus derechos, no tiene un soporte, y las ayudas que existen no saben como encontrarlas” dice Jaime Valencia, director de AID FOR AIDS Colombia.

“Queremos empoderar a estas comunidades; educarlas para que sean ellos mismos quienes nos digan qué quieren hacer y qué quieren cambiar en favor de sus derechos”, añadió.

Al finalizar el programa se lograron importantes conclusiones. En primer lugar, se encontró que el 98 % de la población beneficiaria requiere orientación para la regularización migratoria, ya que no cuentan con alguna documentación nacional que les permita ingresar al sistema de salud.

En segundo lugar, para esta población, en la que la salud deja de ser un prioridad por la situación la que se encuentran, es necesaria la creación de rutas integrales de atención que puedan sacarlos de la fase de emergencia donde AID FOR AIDS Colombia encontró riesgos importantes como ausencia de comidas regulares, elevado consumo de estupefacientes, y alto riesgo de caer en situación de calle. Estos programas deben ser continuos e incluir atención médica general pero también para situaciones de salud como VIH, TBC y Sífilis.

Por último, teniendo en cuenta que el Sexo Por Supervivencia como estrategia económica no permite a la persona salir de la propia situación de insatisfacción de sus necesidades básicas que genera, se identificó la necesidad de crear proyectos con herramientas para el desarrollo de otras habilidades u oficios, que garanticen la sostenibilidad de los mismos.

También, desarrollar estrategias que permitan la práctica de otros oficios que puedan ser ejercidos aún en la situación irregular del estatus migratorio.