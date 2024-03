Leopoldo Múnera, quien aspiraba a la rectoría de la Universidad Nacional, dijo a RCN Radio que es “desconcertante que se niegue el más básico principio democrático”, luego que el Consejo Superior Universitario (CSU) escogiera a José Ismael Peña para reemplazar a Dolly Montoya Castaño.

También confirmó que no ha hablado con otros aspirantes a la rectoría e impulsará una constituyente universitaria para, a partir de reuniones, “proponer reformas a los estatutos y sistema de gobierno de la universidad” que involucren a toda la comunidad académica.

“Tenemos que transformar la universidad pública colombiana. Esto no se detiene porque no hayan nombrado a Leopoldo Múnera como rector; todo lo contrario, tenemos en el horizonte la transformación desde las comunidades académicas (...). Creo que podemos empezar en un proceso de propuestas desde las asambleas de estudiantes, profesores, egresados y trabajadores administrativos. Ese no es un proceso nuevo”, señaló Múnera.

RCN Radio confirmó que estudiantes de la Universidad Nacional, en la sede en Bogotá, entrarán a paro hasta el 2 de abril (inicialmente), tras los resultados en la elección de rector. En la jornada anterior, hubo disturbios en las inmediaciones de la institución en medio de la espera que se prolongó hasta caída la tarde para conocer el resultado.

Por su parte; el rector electo, José Ismael Peña, compartió el comunicado que confirmó su nombramiento y en su cuenta de X señaló: "Gracias por su apoyo y respaldo, viene un trabajo duro pero en equipo Tejiendo Colectivamente ¡Podemos!" Será a comienzos de mayo cuanto se posesione en el cargo.

Inicialmente eran diez los aspirantes a la rectoría, un número que se redujo a la mitad tras la consulta electrónica de la semana pasada. En esta los otros cinco favoritos fueron Raúl Sastre, Germán Albeiro Castaño y Juan Pablo Duque.