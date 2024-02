Secreto detrás de la vida del papá de Juan Daniel Oviedo: “nunca le sentí cariño”

En una reveladora entrevista, Juan Daniel Oviedo, excandidato a la alcaldía de Bogotá, abrió las puertas a su vida personal, compartiendo detalles sobras sus adversidades familiares.

Uno de los aspectos más impactantes de la entrevista fue la confesión de Oviedo acerca de la falta de afecto que experimentó en su relación con su padre. Reveló que nunca sintió cariño por él y describió cómo su progenitor solía sacarle en cara cosas a su madre, generando una profunda rabia en el joven Oviedo.

La separación de sus padres en 1991 marcó un punto de quiebre traumático para la familia, que se vio obligada a mudarse a un modesto apartamento en Normandía. Oviedo, en la extensa entrevista con la revista Bocas, lamentó especialmente la decisión de su padre de cambiar los apellidos de sus hermanos, evidenciando las tensiones que rodearon la disolución de la familia.

La entrevista también reveló las dificultades económicas que la familia Oviedo enfrentó después de la separación. El tema de la manutención, en particular la suya, se convirtió en un asunto crucial.

¿A qué se dedicaba el papá de Juan Daniel Oviedo?

Ante estas adversidades, Oviedo optó por no depender económicamente de su padre, y su madre asumió un rol activo trabajando como vendedora para contribuir a los gastos universitarios de Juan Daniel en la Universidad del Rosario.

No obstante, gran parte de las recriminaciones de exdirector del Dane a su padre, era que pese a gozar de un trabajo estable como piloto comercial en una reconocida aerolínea, se negaba a ayudarlo económicamente.

“Él no entendía lo que generaba en mí el hecho de que me hiciera ir a su casa –que había sido la mía–, donde ya estaba con otra señora, en una vida muy cómoda y distinta a la que habíamos tenido. Me hacía esperarlo solo, ahí sentado, hasta que por fin bajaba y me decía que no tenía plata, que pasara otro día” expresó el hoy concejal de Bogotá.

Finalmente, se conoció que desde el año 1994 Juan Daniel perdió contacto con su progenitor y lo último que supo de él, fue que murió durante la pandemia del Covid -19.