Sector ganadero tiene más del 60 % de tierras de las fronteras agrícolas: Fedegán

José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), se refirió al encuentro que sostuvo con el presidente Gustavo Petro, en el que hablaron sobre varios temas como la compra de millones de hectáreas de tierra en manos de privados y el apoyo al campesinado colombiano.

En diálogo con RCN Mundo, el dirigente gremial aseguró que "el encuentro más que cordial fue muy reflexivo... creo que fue un buen análisis que se hizo con el presidente Petro y en consecuencia, hay que mandar un mensaje muy claro al sector rural en dos sentidos”, indicó.

“El primero es que el Gobierno va a cumplir con el acuerdo que se firmó con las Farc en materia de tierras y segundo, que Fedegán no va a ser un obstáculo en la compra de tierras, más bien va a tratar de identificar aquellos escenarios en los que eventualmente puede facilitar esta tarea”, agregó.

Lafaurie señaló que Colombia tiene cerca de 55 millones de hectáreas de propiedad privada y agregó que “el sector ganadero puede estar teniendo propiedad privada en torno a los 34 millones de hectáreas (...) El sector ganadero tiene más del 60% del total de la tierra de las fronteras agrícolas colombianas de propiedad privada, es decir que le pertenece a particulares”.

Invasión de tierras

El presidente de Fedegán advirtió que la situación en Colombia en cuanto a la invasión de tierras sigue siendo muy crítica. “Tuve tres o cuatro llamadas críticas en Bolívar, Santander y Magdalena sobre el tema invasiones, pese a todo lo que ha venido sucediendo las últimas dos semanas y esto debe agradecerle a los medios de comunicación que han sido muy activos”, dijo.

“Lo que no podía suceder era que pasaran las invasiones y el país no se enterara. Yo he sostenido en más de una ocasión que en los años setenta y ochenta asesinaron y secuestraron a los ganaderos y como que el país no se enteró esos hechos quedaron ocultos”, aseguró.