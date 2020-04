Sectores productivos relataron ante el Senado su "viacrucis" por coronavirus

Ante la comisión tercera del Senado, los gremios del sector hotelero (Cotelco), pequeñas y medianas empresas (Acopi) y el sector agropecuario (SAC) revelaron cuáles son las mayores preocupaciones en cada uno de sus rubros por cuenta de la emergencia sanitaria que enfrenta el país para detener la propagación de coronavirus.

En el caso de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), su presidente, Jorge Bedoya, destacó durante su intervención la necesidad de dinamizar las compras públicas y evaluar el cierre de importaciones de lácteos provenientes de la Unión Europea para proteger a la industria nacional.

De la misma manera, el dirigente gremial considera que es importante buscar más capital en el Fondo de Garantías o a través de mercados de capitales.

Bedoya se refirió a la alta informalidad laboral del sector agrario y añadió que “nuestro sector no está completamente cerrado, pero si no tenemos consumidores a la larga no sirve nada, la informalidad laboral es del 46% y 86% en zonas rurales. Estas personas deben comer”.

Lea además: Colombia llegó a 2.223 contagiados y 69 muertes por coronavirus

Igualmente, el presidente de la SAC manifestó su preocupación por la carencia de atención en salud y falta de personal médico para atender a los campesinos.

Por su parte, la presidente de Acopi, el gremio de las pequeñas y medianas empresas, Rosmey Quintero, insistió en que se debe implementar un plan de retención de empleos de Mipymes, "con el objetivo de preservar el pago de nóminas y garantizar la estabilidad de los trabajadores vinculados a los diferentes sectores que se encuentran inactivos”.

En ese sentido, Quintero explicó que “la implementación de esta medida se podría hacer mediante transferencias directas a todas las empresas, clasificándolas mediante sus códigos Ciiu, que se encuentran en sus registros únicos tributarios (RUT) y que aportan al sistema de seguridad social".

Explicó que "esta información reposa en la Unidad de Gestión de Parafiscales, dado que la misma monitorea todos los meses, las Planillas Integradas de Liquidación de aportes que los empresarios cancelan mes a mes”.

Finalmente, el presidente de Cotelco el gremio hotelero, Gustavo Toro, manifestó su preocupación por la actual circular expedida por el Ministerio de Trabajo, que ordena iniciar actuaciones administrativas frente a los empresarios que han optado por congelar los contratos laborales en medio de la emergencia económica por cuenta del coronavirus.

Toro reveló que son cerca de mil contratos los que se han congelado en el sector en este momento aunque se les sigue pagando la seguridad social a los empleados.

Igualmente aclaró que el congelamiento del contrato no significa el despido del trabajador.

Le puede interesar: ¡No aprendemos! Jueves Santos, día de incumplimiento de cuarentena en Bogotá

Para el gremio hotelero, es importante en medio de esta coyuntura el desmonte a la sobretasa de la energía de 70 mil millones de pesos.

Según Toro, “esto no desequilibrará las finanzas públicas teniendo en cuenta que el sector construyó 46 mil habitaciones en los últimos 20 años, beneficio que se tradujo en desarrollo y empleo al país”.

Finalmente, apuntó que es necesario que la Dian haga pronto la devolución del IVA al sector turístico para generar liquidez en el sector, y agregó que “tenemos que hablar de subsidios y no de créditos porque las empresas se van a ahogar”.

Es de mencionar que este encuentro fue liderado por el presidente de la Comisión tercera del senado, David Barguil.

En la próxima sesión, programada para este viernes santo, los invitados serán la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI) y la Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales (Acoset).