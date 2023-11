Secuestro del papá de Luis Díaz : piden "replantear" diálogos de paz con el ELN

El Gobierno Nacional confirmó este jueves que el ELN es el responsable del secuestro de Luis Manuel Díaz, padre del futbolista del Liverpool de Inglaterra, Luís Díaz, en hechos ocurridos el pasado 28 de octubre en el municipio de Barrancas (La Guajira).

Este hecho ha generado reacciones desde varios sectores políticos que cuestionan el tratamiento que se le ha dado desde el ejecutivo a esta guerrilla, con quien se adelantan negociaciones de paz.

“Es la consecuencia del tratamiento de príncipes que le da el Gobierno ese grupo criminal que ya ha demostrado que no quiere la paz. Esta vez lo vuelven a hacer y el Gobierno Petro ha dado la orden de neutralizar a la fuerza pública para no atacarlos”, dijo el representante del Centro Democrático, Hernán Cadavid.

Por su parte, la congresista de la Alianza Verde Katherine Miranda pidió “replantear” los diálogos de paz, ante esta evidente demostración de falta de voluntad.

“Esto demuestra una vez más la falta de voluntad de paz y una burla del ELN con el Gobierno Nacional y la mesa de diálogo, y esto confirma que el cese de hostilidades con el ELN no incluyó ni parar el secuestro, ni la extorsión", dijo.

Agregó que "no podemos tener al ELN como interlocutor válido mientras siga violando el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Es momento que el Gobierno replanté las condiciones de diálogo”.

Ingrid Sogamoso, representante del Partido Conservador, pidió al grupo guerrillero la liberación inmediata del papá del jugador, como un gesto de buena voluntad con el pueblo colombiano.

“La paz requiere voluntad de acciones reales y coherente que la respalde, por eso el ELN tiene que liberar al padre de Luis Díaz y comprometerse con la mesa de negociación, los diálogos de paz tienen que estar por encima del secuestro, la extorsión y las masacres”, señaló.

En ese sentido, Fernando Niño, del Partido Conservador, solicitó al Gobierno “exigir de inmediato la liberación del papa del jugador y de cualquier otro colombiano que esté retenido” y que condicione los diálogos de paz a las acciones positivas que demuestren su compromiso con el proceso.

Finalmente, Carolina Arbeláez representante de Cambio Radical sugirió que "el Gobierno no puede seguir otorgando beneficios a los criminales mientras las familias colombianos están acorraladas, hasta que todos los secuestrados no estén libres no se puede continuar con esta mesa".