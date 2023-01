Secuestros de militares por disidencias serían evidencia de fracturas en sus estructuras: expertos

Tras el secuestro de un suboficial y un soldado por parte de estructuras de las disidencias de las Farc, han surgido diversos cuestionamientos sobre el cese al fuego bilateral del Gobierno con esa organización ilegal, pues analistas indican que dichas actuaciones no contribuyen a la política de la Paz Total de Gustavo Petro.

Frente a ello, en RCN Radio consultamos expertos en seguridad quienes afirman que estas acciones de las disidencias, evidenciaría una fractura al interior del grupo armado y que cada quien actuaría en independencia, sin voz de mando dentro de la misma.

Inicialmente, Nestor Rosania, investigador y corresponsal de conflictos armados, señaló que “dejan ver uno de los mayores riesgos que se habían pronosticado y es si realmente estas disidencias tienen una unidad de mando o mando responsable”.

“O si son sus bases las que están operando casi de forma independiente en diferentes regiones del país, y ese puede ser el mayor problema que vaya a tener este Gobierno, que mientras está en una negociación con los mandos, esas bases sigan en diferentes actividades ilegales y también actuando contra la Fuerza Pública”, manifestó.

Por su parte, el analista de seguridad de la universidad Central, Andrés Nieto, indicó que “aparece algo que se denomina ‘la franja temporal de descontrol’, en resumen, es un tiempo en el cual los grupos que no están sentados en la mesa, con los cuales todavía no se iniciado un proceso o no se tiene una ofensiva militar, empiezan a actuar conforme su instinto”.

“Por ejemplo, intensifican sus ataques en el modo de las rentas delincuenciales, es decir secuestro, extorsión, amenazas, control de mercados, control territorial. Además, se fortalecen militarmente con aquellas personas que haciendo parte del grupo que, sí está en negociación, terminan por captarlas para hacer las partes de sus filas”, expresó.

Entre tanto aseguraron que es necesario que desde el Gobierno se establezca una posición sensata y clara sobre el narcotráfico, así mismo que se exija un equipo de mando ante las posibles negociaciones con las disidencias de las Farc para avanzar en el proceso de Paz Total.