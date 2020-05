Seis pueblos indígenas del Amazonas están afectados por el coronavirus

Luisa Fernanda Sarmiento, presidenta de la Asociación Tejiendo Amazonas (Tejama), aseguró en entrevista con RCN Radio que es preocupante la situación de las comunidades indígenas en el departamento del Amazonas, donde se registran 230 casos entre los cuales 40 pertenecen a pueblos indígenas.

Según informó, once indígenas que residen en el sector rural y 29 en la zona urbana fueron diagnosticados con el virus que afecta a seis pueblos indígenas (miraña, tikuna, inga, tariano de yavarate, yukuna y ocaina).

“La situación del departamento es muy compleja, el tránsito por las fronteras con Brasil y Perú, generó un incremento acelerado en los contagios. De acuerdo con la Secretaría de Salud tenemos 229 casos”, explicó.

En ese sentido, detalló que las costumbres y tradiciones ancestrales de los pueblos indígenas, además de la fuerte interacción con la región transfronteriza, que se conoce como el Trapecio Amazónico, entre Colombia (Leticia y Tabatinga) Brasil (Benjamin Constant) y Perú (Santa Rosa).

Según la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), de las seis muertes por coronavirus, cuatro ocurrieron en el Amazonas.

La presidenta de la Asociación Tejiendo Amazonas (Tejama) aseguró en RCN Radio que la vulnerabilidad de los pueblos indígenas, incrementa el riesgo de contagio de la COVID-19.

Dijo también que la atención en salud es insuficiente y no garantiza la cobertura total de los nativos.

“Su estilo de vida es diferente a nosotros, ellos comparten dentro de la maloka, sus bebidas sagradas, esto potencializa el contagio además de las dificultades del sistema de salud para atender a la población indígena”, afirmó.

Agregó que “el hospital de Leticia no da abasto para atender a la población que habita en el municipio, además de las zonas no municipalizadas, la atención es prácticamente nula porque no hay elementos para la atención de esta población”.

La Onic advirtió también que 384 comunidades del Amazonas están en riesgo de contagio, por la cercanía con las fronteras de Perú y Brasil.

“Las condiciones de desigualdad, la corrupción, la ausencia de un estado de bienestar, la cultura propia de las actividades extractivas y la fluidez de sus fronteras son determinantes a la hora de entender la gravedad de la expansión social y espacial del contagio”, precisó la Onic.