"Será recordado", la respuesta del General sobre el rescate de Wilson

Cabe destacar que las Fuerzas Militares hicieron lo posible por hallar al canino, pero a la fecha no se ha podido encontrar. Su guía sigue internado en la selva, intentando encontrar a Wilson e indica que no saldrá de allí hasta que no esté nuevamente con él.

Hace algunas semanas la esperanza se avivó en redes sociales, cuando empezaron a circular unos videos en los que se ve un perro belga con características similares a las Wilson, pero tras pedir que rectificaran su identidad se dio a conocer que no era el mismo animal.

De interés: [Video] Wilson en Ibagué: con enorme carroza rindieron homenaje al héroe de cuatro patas

Han destacado que las posibilidades de encontrar al perro Wilson con vida son mínimas, pues las condiciones de la selva son agrestes y cuenta con muchos peligros que no podría enfrentar el canino, pues no estos preparados para ellos.