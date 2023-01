"She is Astronauta" abre convocatoria para que 35 niñas colombianas puedan ir a la NASA

Con el apoyo de Ecopetrol y la Fundación Vinci, la fundación "She Is" abrió su tercera convocatoria para que 35 niñas en todo el territorio nacional puedan cumplir su sueño de ser astronautas en la NASA.

La convocatoria se abrió para seleccionar menores en condiciones de vulnerabilidad, para ser parte del programa de educación STEAM: 'She Is Astronauta – Inmersión en el Space Center NASA'.

No es la primera vez que la Fundación "She is" realiza esta campaña. Ya son 120 niñas en Colombia, Perú, Ecuador, Costa Rica y República Dominicana, las que han tenido la oportunidad de vivir esta experiencia que transforma sus vidas.

El año pasado las menores elegidas tuvieron la oportunidad de compartir este viaje con la vicepresidenta Francia Márquez, quien estuvo acompañando ese especial recorrido.

La convocatoria estará abierta hasta el próximo cinco de febrero en todo el territorio nacional. "Las tripulantes seleccionadas tendrán la oportunidad de participar en un programa educativo híbrido que comprende cuatro meses de clases virtuales sobre empoderamiento, emprendimiento social, habilidades STEAM, webinars con astronautas y el CEO del Space Center y otros expositores de alto impacto", señaló "She is" a través de un comunicado.

“Queremos invitar a todas las niñas del área de influencia de nuestros proyectos para que se inscriban y aprovechen esta gran oportunidad para desarrollar sus capacidades y cumplir sus sueños a través de una iniciativa tan inspiradora como conocer el Space Center de la NASA. Sabemos que hay mucho potencial en las niñas de estas zonas y estamos felices de apoyar nuevamente el programa She Is astronauta” aseguró Lina Hurtado, directora de la Fundación Vinci Colombia.

Este programa busca romper los estereotipos de género, convirtiendo a la niñas en agentes de cambio, empoderadas y con un mensaje de transformación para sus comunidades.

Esta es la segunda vez que la Fundación Vinci, integrada por VÍA 40 EXPRESS, Soletanche Bachy Colombia, Vinci Concessions, Vinco Construction Grands Projects, Vinco Construction Terrassement, Freyssinet Tierra Armada Colombia y Water Management International, participa como patrocinadora de "She is Astronauta – Inmersión", que ha beneficiado e inspirado a más de 100 niñas líderes en Colombia.

Requisitos:

Las niñas interesadas en vivir esta gran experiencia deberán inscribirse a través de la página web www.she-is.org a partir del cinco de enero, y hasta el cinco de febrero de 2023, además de cumplir con los siguientes requisitos: