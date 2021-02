“Si el liberalismo hace alianza con Char y con Uribe, me voy: Luis Fernando Velasco

Una fuerte advertencia lanzó el senador del partido Liberal Luis Fernando Velasco, frente a las coaliciones que se están planteando para las elecciones presidenciales del 2022.

El congresista amenazó con renunciar a la colectividad, si las ‘toldas rojas’ hacen alianza con la derecha, la cual está representada en gran medida por el exalcalde de Barranquilla Alejandro Char y por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Le puede interesar: Benedetti lanzó duros dardos contra los "tibios"

Velasco indicó que no le gusta ver “ese tipo de acercamientos de mi partido con la derecha”, tras indicar que esas opciones no lo representan a él y tampoco a muchos liberales de la corriente socialdemócrata.

“La derecha es una opción política y es una opción respetable, pero a mí no me interpreta. Yo no creo en el modelo desarrollista y en sus políticas de negar el cambio climático y hay un gran líder de la derecha que es Álvaro Uribe, quien se está reuniendo con otros líderes de derecha como el grupo de los Char en la Costa Atlántica”, indicó.

Añadió que “no me gusta ver ese tipo de acercamientos de mi partido a la derecha, porque si la institucionalidad del partido va a hacer esos acuerdos, se va a quedar sola, que conmigo no cuenten”.

Recordó que el expresidente Álvaro Uribe ha venido adelantando acercamientos con la casa Char, con la presidenta del partido de la U, Dilian Francisca Toro y con el Partido Conservador, para lograr una coalición que les permita llegar fuertes a los comicios del próximo año.

Consulte aquí: En el Congreso insisten en proyecto para reducir aporte a salud de los pensionados

“Uribe se reunió con Dilian Francisca que es más moderada, habla con el Partido Conservador que es de derecha y con Cambio Radical que también representa una derecha y aunque es legítimo que hagan sus acuerdos y presenten una opción, los que estamos en el otro lado queremos un cambio en el modelo económico y de salud”, manifestó.

El senador Luis Fernando Velasco manifestó que por ahora no tiene pensado renunciar al Partido Liberal como se lo pidió Roy Barreras, porque guarda la esperanza de que la colectividad “reaccione” en medio de esta lucha que comenzó a dar dentro del liberalismo para rescatar el espíritu socialdemócrata.