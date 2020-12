Si no controlamos la pandemia, se nos saldrá de las manos: Federación Médica Colombiana 

Dijo que la situación sanitaria en Norte de Santander es muy crítica, por lo que los médicos de la región están pidiendo que se decreten nuevas cuarentenas obligatorias.

“El manejo de la pandemia en una situación como estas no se debe limitar simplemente a la parte de esperar la aparición de la vacuna o algunas medidas que son incompletas. Desde el punto de vista de la salud pública, seguimos pensando que la atención ha sido deficiente, como por ejemplo la falta de la prueba de control del aeropuerto con la solicitud de la prueba de la covid-19", indicó.

El especialista aseguró que si no hay un tratamiento integral del virus, de todo lo que puede afectar a las personas con mayor riesgo, no se está haciendo un trabajo efectivo para controlar la enfermedad.

“Los elementos de protección personal no son entregados a tiempo y no son los adecuados, entonces eso nos pone en una situación difícil y por eso la atención de la pandemia ha sido insuficiente, Si no hay un control adecuado de la pandemia esto puede empeorar y se nos puede salir de las manos”, indicó.

El presidente de la federación Médica Colombiana, señaló que si no se refuerzan las controles, se deben hacer cuarentenas para reducir la velocidad de los contagios.

“En los sitios donde sean necesarias las cuarentenas, estas se tienen que hacer para evitar muertes prevenibles, eso es lo que se plantea sobre los hechos en un momento determinado a corto y mediano plazo”, concluyó.