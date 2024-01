Si se aprueba prórroga del cese al fuego, el ELN debe liberar a todos los secuestrados: Lafaurie

El Gobierno Nacional confirmó que el cese al fuego con el ELN se prorrogará por seis meses más, según dijo el alto comisionado de Paz, Otty Patiño. Sin embargo, el tema aún no ha sido llevado a la mesa de diálogo con la guerrilla.

José Félix Lafaurie, uno de los negociadores, confirmó que el tema deberá ser tocado en las próximas horas entre las delegaciones y lo tendrá que haber algunas definiciones.

Le puede interesar: Gobierno extenderá el cese al fuego con el ELN por seis meses

No obstante, Lafaurie dejó claro que según el acuerdo 18 firmado en la mesa de conversaciones, el ELN no podrá continuar con la práctica del secuestro con fines económicos y deberá liberar a todos los plagiados.

“Ese acuerdo dice de manera clara y expresa que no podrá haber retenciones con fines económicos (…) por consiguiente, desde el momento en que se apruebe un nuevo cese al fuego, cosa que no se ha aprobado todavía, regirá el acuerdo 18 que nosotros establecimos en México”, explicó.

“Por un lado están definidos los términos en que la prórroga del cese se daría, pero no se ha llevado todavía a la mesa la decisión de prorrogar el cese, que muy seguramente se llevará a la mesa para tales efectos”, añadió.

Dijo que liberación de los secuestrados es uno de los puntos de honor que ha planteado el Gobierno Nacional durante la negociación y así se ha dejado claro en los más recientes ciclos de conversaciones.

“Desde el momento en que rija el nuevo cese al fuego, bajo los términos acordados en el acuerdo 18, además de no poder secuestrar, es decir, de no retener con fines económicos, todo aquel que esté retenido tendrá que volver otra vez a la libertad”, indicó.

Lafaurie dijo además que se ha hablado de la propuesta de financiar al ELN, tal y como se planteó en algún momento por algunos voceros del Gobierno Nacional, pero advirtió que eso por ahora no es posible.

Consulte aquí: Debe haber un cese de hostilidades contra la población: minInterior sobre diálogos con disidencias

“Eso se abordó ampliamente en México, yo no discuto que eventualmente pueda volverse a discutir, pero si se discute llegaremos a las mismas conclusiones y es que no se puede financiar un grupo en armas, porque no tendría sentido sentarse a conversar para lograr una desmovilización para que se termine financiando con el presupuesto nacional o con el presupuesto de los países garantes, a un grupo en armas que sigue hostilizando a la población civil”, dijo.

El alto comisionado de Paz dijo que la suspensión de las órdenes de captura de los miembros del ELN es concomitante con la extensión del cese al fuego bilateral.