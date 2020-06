"Siento indignación, angustia y decepción": médico amenazado José Julián Vuelvas

El doctor relató cómo se registraron esas amenazas y precisó que "recibí un llamado de la portería sobre un domicilio, no presté atención porque no había pedido nada, después me hicieron un segundo llamado con mis nombres y apellidos completos. En ese momento sí me sorprendí, subí y era un muchacho que traía algo con una envoltura no muy presentable, me dijo que solo cumplía con entregar y cuando lo abro, pues era un sufragio y una corona con mi nombre".

En ese sentido, dijo que las amenazas decían que "era en representación de un amigo cuya madre había muerto por negligencia en medio de la pandemia y que me daban 24 horas para abandonar la clínica si no quería que me mataran a mí y a mi familia. Lo más traumático es que involucraron a mi familia".

De acuerdo con el médico José Julián Buelvas, posteriormente su esposa recibió una amenaza similar en el edificio en el que vive, por lo que inmediatamente puso en conocimiento dichas intimidaciones ante las autoridades y agregó que está recibiendo acompañamiento policial para poderse trasladar a su lugar de trabajo.

" Yo en este momento estoy listo para irme a trabajar a otra clínica que está a mi cargo. Yo iré a trabajar , lo que sí dudo mucho es que regrese a Soledad, tengo en este momento el acompañamiento de la Policía Nacional y esto lo agradezco mucho".

El doctor también recordó que "aquí el único enemigo es la pandemia. La comunidad debe entender que nosotros lo único que estamos haciendo es recibir estos pacientes y brindarles todo el apoyo necesario para que se recuperen".

Buelvas agregó que "hemos pasado de escribir en una pared a un colega por creer que te va a contagiar, a las amenazas de muerte y esto no puede seguir pasando. Necesitamos protección y respeto para los médicos, necesitamos que la gente reflexione, si nosotros nos hacemos a un lado ¿ qué va a pasar con esta pandemia?".

Finalmente, el médico concluyó que la ciudadanía no se ha querido tomar en serio esta pandemia y agregó que la COVID-19 es una enfermedad real que mata a las personas si no es atendida a tiempo.

"Hay una falta de conciencia de la gente. Aún creemos que el coronavirus no existe y los médicos estamos siendo envueltos en una desinformación que está llevando a la gente a tomar conductas infundadas ", puntualizó,