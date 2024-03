Siguen quejas por niños sin retornar a los jardines, ¿qué responde el ICBF?

Son más de dos meses en los que decenas de padres de familia y profesores aseguran esperar para que los pequeños vuelvan a los jardines, sin una respuesta clara por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Las demoras han estado ligadas a procesos de contratación.

RCN Radio conversó con una mujer cuyo hijo de 3 años sigue en casa desde el 17 de diciembre de 2023 cuando culminaron actividades. Su pequeño está inscrito en el Jardín Infantil Santa Bibiana de la localidad de Usaquén y explicó que aún el menor no ha podido volver al jardín.

"Nuestros niños aún siguen en la casa. Soy una madre cabeza de hogar y me ha afectado (la situación) mucho en mi trabajo, porque no tengo con quién dejarlo. El jueves (15 de febrero) hubo un gran plantón. No hubo ninguna respuesta por parte del Icbf y el 6 de marzo hubo otro plantón y la respuesta es que sigamos esperando otra semana", manifestó.

Por su parte, RCN Radio conversó con la directora regional del ICBF para Bogotá, Diana Patricia Arboleda, quien dijo que a más tardar la próxima semana los jardines que faltaban debían estar operando.

Según la funcionaria, ya se ha avanzado en el 98 % de la contratación y solo faltan seis unidades de servicio.

"Vamos muy bien, tenemos contratadas 3.275 unidades de servicio lo que significa que estamos atendiendo más de 95.000 niños sin contar el convenio con el Distrito", dijo Arboleda, al tiempo que agregó que faltan en Bogotá por volver a los centros, unos 770 menores.

Sobre el caso en particular de Usaquén, la funcionaria dijo que podía dar parte de tranquilidad porque se estaba "trabajando a toda marcha para poder iniciar el servicio (...). Todos los niños van a ser atendidos y en las mismas unidades en que estaban el año pasado", aseguró.