Sin acuerdo término la quinta reunión entre transportadores y Gobierno por el ACPM

Sin acuerdo terminó la quinta reunión entre el gremio de transportadores y el Gobierno Nacional, para determinar la fórmula del precio del ACPM en Colombia, según indicó a RCN Radio Alfonso Medrano, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) el gobierno se limitó a entregar algunas conclusiones frente al ‘Precio Colombia’, propuesta del sector de transportadores.

El el gremio de transportadores indicó que esta quinta mesa técnica se basó en la exposición de datos macroeconómicos por parte del Gobierno Nacional en el marco de “lo que viene del PIB, en lo que viene de la inflación, de cómo está cayendo la economía del país y cómo está decreciendo la reactivación económica”, indicó Medrano.

Sin embargo, para lo que se han establecido estas mesas de trabajo aún no tiene respuesta, pues dicha fórmula continúa sin establecerse, “tenemos que esperar que ahora sí el gobierno presente su propuesta para reformular el precio del diésel en Colombia”, añadió Medrano.

Agregó que para el próximo 17 de enero del 2024 esperan la propuesta de fórmula del precio del ACPM por parte del Gobierno de Gustavo Petro, “nosotros los transportadores ya tenemos nuestra fórmula, ya está presentada (...), y esperamos es la propuesta de fórmula del Gobierno para cambiar el precio del diésel que eso es lo que nos preocupa”.

Sumado a esto Medrano afirmó que para la sexta mesa de trabajo con el Ministerio de Hacienda esperan que el Gobierno entregue una fórmula que beneficie la economía de Colombia, “que el Gobierno nos presente una fórmula que sea atractiva no solamente para el sector transporte sino para toda la economía del país y entrelazar la fórmula que presentamos nosotros los del sector transporte y la que nos presenta el gobierno para empatarlas y a ver qué decisión vamos a tener”.

Recordemos que el gremio de transportadores presentó durante la cuarta mesa técnica, su propuesta para la fórmula que establece el precio del ACPM en Colombia, esta fórmula fue denominada por el gremio como ‘Precio Colombia’, que busca fijar un precio en pesos colombianos.

“La fórmula que nosotros presentamos, es que no se cobre el precio del Golfo de México sino todo en pesos, porque producimos en pesos, ganamos en pesos y todo viene en pesos. No producimos, dólares entonces no podemos pagar en dólares”.

Finalmente, el gremio explicó que para el 2024 tienen incertidumbre de cómo factores como el aumento de los peajes y el aumento del salario mínimo podrán afectar directamente a los transportadores, “se viene una, digamos, andanada de sobrecostos que pues, obviamente, sumado al diésel realmente nos va a afectar bastante”.