La Administradora de los Recursos del Sistema General de salud (Adres) anunció que en el país, entre el 2020 y 2022, más de 58.000 personas que causaron accidentes de tránsito enfrentan sanciones por no tener Soat.

La entidad reveló que el Estado colombiano pagó 1.1 billones de pesos en servicios de salud por estos accidentes de tránsito causados por vehículos que no tenían Soat.

El director de la entidad, Félix León Martínez, afirmó que ante el aumento de los accidentes de tránsito de personas que no tenían Soat de sus vehículos se contrató los servicios la empresa Cisa a la que de forma inicial se le pasaron las cuentas por cobrar de 12.000 usuarios.

“Ante el volumen enorme recurridos al Cisa que tiene 150 abogados para hacer estos cobros, como lo establece la ley, primero persuasivo y luego coactivo, pero tener Soat es una responsabilidad social fundamental de los propietarios de vehículos en Colombia”, señaló.

Subrayó que con corte al 30 de septiembre se han hecho 4.800 deudores. “Aspiramos a recaudar más de 58.000 millones de pesos al finalizar este año, de un total de 136.000, que es el valor de pago que se espera”, sostuvo.

Los mayores deudores están concentrados en Valledupar donde una persona que tiene una deuda en el sistema de 74 millones de pesos, Cauca 69 millones de pesos, seguidos de Atlántico con 60 millones de pesos.

En medio de la polémica declaración del ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, de que no debería existir el Soat, debido a los actos niveles de corrupción de estados en las regiones, el director de la Adres señaló que mientras se tenga Soat se debe pagar.

“Mientras el Soat esté vigente y no se cambie es una responsabilidad tenerlo y cómo decimos es un mal negocio no tenerlo, por lo que si no se tiene Soat la Adres está en la obligación por ley a cobrarle a los infractores”, señaló.

Apuntó que la Adres no tiene intermediarios y solamente Cisa está autorizada para hacer los cobros.