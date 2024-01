¿SOAT muy caro? Dueños de vehículos reaccionan ante el incremento

Desde el miércoles entró en vigencia el aumento del 18,4% en el Seguro Obligatorio para Accidentes de Tránsito (SOAT).

Los vehículos de categorías especiales, cobijadas bajo un descuento del 50 %, verán ahora reflejada en adelante para su adquisición un alza del 10, 9 %.

RCN Radio salió a las calles para conocer cómo recibían los dueños tanto de carros como motos los nuevos incrementos. El común denominador entre varios de ellos es que, según afirman, los valores no siempre corresponderían con aspectos como el provecho sacado en las carreteras.

En contexto: Incremento en tarifas del SOAT para 2024 será del 18,4%

"El incremento es injustificado. A pesar de que uno entiende que todo debe subir, es muy alto y; segundo, si va acompañado del pico y placa como lo va a seguir manejando el alcalde, pues no se justifica que uno pague esa suma por un vehículo que no puede transitar todos los días", expresó el dueño de un carro particular.

A él se sumó otro ciudadano quien, en la mañana de este miércoles, adquirió el seguro para su moto. "Para uno, que el automóvil no es de tan alta gama, nos afecta mucho. Sube más de $100.000, eso siempre nos perjudica mucho. A la hora de la verdad, va uno a ver cualquier choque y hay limitaciones de lo que este cubre", manifestó a RCN Radio.

Le puede interesar: IPC de 2023: Conozca cuál será el aumento del arriendo de viviendas y locales comerciales

De acuerdo con la Superintendencia Financiera, uno de los aspectos que explica el aumento es el indicador de severidad que incluye tanto los gastos médicos como indemnizaciones. La entidad situó esa alza en un 16% el año pasado, en comparación con 2022. Otro factor es la "revisión periódica de las condiciones técnicas y financieras del seguro".