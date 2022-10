Una importante noticia dio a conocer el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, desde Cartagena, en medio del congreso de Naturgas 2022.

Según el alto funcionario, el Gobierno Nacional no cobrará el impuesto a la sobretasa de renta en la reforma tributaria para los productores de gas en Colombia.

“Así como ustedes dan, nosotros también damos. Yo le dije a la presidenta que no iba a poder llegar, porque me llamaron a pedir que acompañara el trámite la reforma tributaria hoy y me fui al congreso y bueno afortunadamente las cosas siguen muy bien. Había un tema que estaba de por medio en este sector y era una sobretasa la renta para el sector del gas, el Gobierno no va a impulsar esta iniciativa, y no habrá sobre tasa”, señaló el jefe de la cartera de Transporte.

“Esto corresponde al mismo mensaje que hoy le dio el Presidente de la República, él no vino por un compromiso, vino porque cree mucho en la transición”, sostuvo el ministro.

Agregó que, “muchos creyeron que la reforma tributaria se iba a pasar, así como estaba, pero no, hay concertación, este Gobierno es de diálogo y esto se concertó porque ustedes le presentaron al gobierno razones por las cuales no debería existir esa sobretasa”.

Por su parte, Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, celebró la decisión del Gobierno. “Con esto se ratifica lo que el presidente Petro mencionó ayer en su discurso de que este es el momento del gas natural y que tiene cabida en aquellos lugares donde reduzca las emisiones de CO2 y sea económicamente competitivo. Es consecuente el anuncio del presidente y sus mensajes con lo que hoy anuncia el ministro de Transporte de eliminar la sobretasa as la extracción de gas natural en Colombia”, dijo la dirigente gremial.