Soldado dice que se "estaba encariñando" con sus secuestradores

Yonny Andrés Castillo Ospino, de 19 años, es uno de los dos soldados secuestrados por ELN que recuperaron su libertad este lunes 15 de febrero en la zona del Catatumbo, Norte de Santander.

Cuando ya estaba libre, Castillo Ospino dio una declaración a medios locales que ha sido calificada como muestra del Síndrome de Estocolmo, que es cuando un secuestrado desarrolla un vínculo afectivo hacia sus captores.

"La verdad, desde el inicio me dieron buen trato, pa qué. Ya me sentía como amañado con ellos y, la verdad, yo no tengo nada que decir así algo malo, que me hayan dado mal trato", dijo el uniformado. A su lado se encontraban varios miembros del ELN.

Y ante la pregunta de cómo sentía ya en libertad, Castillo Ospino respondió: "La verdad, feliz, pero a la vez triste porque ya me estaba encariñando con ellos".

El soldado Yonny Andrés Castillo Ospino había sido secuestrado por el ELN el pasado 2 de febrero, junto a su compañero Jesús Alberto Muñoz Segovia, en el municipio de El Carmen, Norte de Santander. Ambos hacen parte del Batallón Especial Energéticos y Vial No. 10, de Ocaña. El joven soldado de 19 años había entrado a esa unidad militar desde octubre de 2020 para obtener su libreta militar.

El 4 de febrero, su madre, Argenida Ospino Mateo, rogó por su liberación y reveló que su hijo sueña con ir a la universidad: "Nosotros somos de escasos recursos y no teníamos cómo comprarle la libreta militar porque él quiere estudiar una carrera profesional. Envío un mensaje a las personas que lo tienen: respeten la vida, no me le hagan daño, se los suplico".

Finalmente, el 15 de febrero una comisión humanitaria del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica recibió a los dos soldados en el Catatumbo.

El Ejército Nacional, por su parte, informó en un comunicado que los dos uniformados se estaban haciendo "los chequeos y exámenes médicos de rigor necesarios con el propósito de verificar su estado de salud, para que puedan proceder y continuar con el normal desarrollo de sus actividades".