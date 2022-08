Soy el responsable de esta tragedia, mil veces perdón: Mancuso a víctimas en Barranquilla

Desde las 9:00 de la mañana de este viernes se llevó a cabo en el Sugar Baby Rojas el acto de reconocimiento de responsabilidades por parte de los exparamilitares Salvatore Mancuso Gómez, Edgar Ignacio Fierro Flórez y José Gregorio Mangones Lugo, desmovilizados de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y quienes son responsables de varios hechos de violencia.

Y es que este evento hace parte de una medida de satisfacción dispuesta en una sentencia priorizada del Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, la cual establece que se cometieron cerca de 13 mil hechos violentos como homicidios, violencias basadas en género, desplazamiento y desaparición forzada, entre otros, perpetrados por diversos bloques de las autodefensas.

En su intervención, Mancuso, vestido de un overol anaranjado y desde una cárcel de Estados Unidos les pidió perdón a las más de 400 víctimas que llegaron hasta este recinto.

“Me llena de lamento, de vergüenza, de angustia, de dolor, de sufrimiento todo esto que pasó, quisiera devolver el tiempo para que estas situaciones jamás se hubiesen presentado. Soy el responsable de esta tragedia”, sostuvo Mancuso.

Lea además: Caso Chochó: Policías implicados en el asesinato no aceptaron cargos imputados por la Fiscalía

Asimismo, sostuvo que todos los días sus víctimas se encuentran en sus oraciones para que puedan superar todo el dolor que les ocasionó esta “absurda guerra”.

“Quiero pedirles perdón a todos ustedes, perdón de todo corazón. Toda mi vida y mil veces perdón, todos los días. Ustedes a diario están en mis reflexiones y oraciones diarias. No hay un mandato judicial que pueda ordenarle a una persona que genuinamente asuma esas responsabilidades y pida perdón”, agregó el exparamilitar.

En medio de las palabras de perdón que entregó el exjefe paramilitar se le entrecortó la voz y sostuvo que tras 17 años de este proceso no es justo que aun no haya la reparación total a las víctimas.

De igual manera, entregó detalles de su diario vivir en una prisión en Estados Unidos. “Estoy en una cárcel de máxima y mediana seguridad. La rutina es asfixiante da angustia y ansiedad. Estas prisiones son complejas, los días todos son iguales no hay diciembres, no hay navidades, no hay Semana Santa, no hay fechas especiales, no hay cumpleaños. Todos los días son iguales”.

Lea también: María Fernanda Cabal, líder de la oposición, se reunió con Gustavo Petro

Denuncia

Alrededor de 20 víctimas de Salvatore Mancuso se quedaron en la puerta del coliseo Sugar Baby Rojas, porque no las dejaron ingresar, ya que les aseguraron que no estaban en la lista a pesar que presentaron documentos que los acreditaba como víctimas del exjefe paramilitar.

“Yo lo iba a perdonar, quería verlo y decirle que a pesar de todas las situaciones dolorosas que me hizo pasar junto con mi familia le perdonaba todo este horror, pero no pudimos. El Estado nos mintió y ahora no nos brindan las garantías necesarias. No hay ninguna reparación”, dijo Violet Sánchez, en medio de lágrimas.