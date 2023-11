Subsidios del Gobierno Petro que podrían acabarse en poco tiempo: presupuesto no alcanza

Una de las propuestas insignias de la campaña presidencial de Gustavo Petro fue impulsar la entrega de subsidios a millones de colombianos en estado de vulnerabilidad. Pese a esto, al pasar los meses esta propuesta ha tenido varias trancas y podrían dificultarse la entrega de algunos subsidios.

Según datos revelados por El Tiempo, se estima que el Gobierno nacional debería transferir aproximadamente 800.000 millones de pesos al sistema de salud. Además, se prevé destinar 2.8 billones de pesos para cubrir el déficit de recursos generado por la reducción del 50% en la tarifa del Soat.

Asimismo, se contempla un subsidio para los taxistas en respuesta al aumento en el precio de la gasolina, con una asignación de 74.300 millones de pesos para los últimos cuatro meses de este año y 237.000 millones de pesos para el año 2024.

Con esto, las primeras dificultades con los subsidios es el del Soat, ya que los descuento que se habían pensado no han funcionado.

Inicialmente, se implementó una reducción del 50% en el costo de la póliza para millones de conductores, con la intención de disminuir la evasión y lograr una menor incidencia de accidentes, según informa el medio Pulzo. Se estima que esta medida conlleva un gasto aproximado de 2,8 billones de pesos, financiado desde el Presupuesto Nacional. A pesar de la falta de resultados concretos, el Ministerio de Hacienda estaría evaluando la posibilidad de mantener dicho subsidio.

El aumento en los peajes, los cuales comenzarían a partir del mes de diciembre, también ha traído problemas al Gobierno Nacional.

Se debe recordar que en un inicio el Gobierno realizó el congelamiento de las tarifas de los peajes para favorecer los trasportadores de carga. Este apoyo tendría un valor aproximadamente de 810.000 millones de pesos, por lo cual terminaría en diciembre.