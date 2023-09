Subsidios en Colombia: Consulte su puntaje del Sisbén y descubra a cuáles puedes acceder

el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales, Sisbén, es una entidad gubernamental, la cual permite clasificar a la población de acuerdo a sus ingresos y condiciones de vida.

"Esta clasificación se utiliza para focalizar la inversión social y garantizar que sea asignada a quienes más lo necesitan", indica la entidad.

El Sisbén permite hacer el registro en la base de datos de cualquier persona con documentación vigente del país. Debe tener claro que esta encuesta no se realiza en lugares especiales de alojamiento.

Con la versión más reciente del Sisbén, la población está dividida en cuatro grupos principales:

Grupo A- Pobreza Extrema: En esta categoría están las personas más vulnerables, con menos capacidad de ingresos. Este grupo se divide en cinco subcategorías, el cual muestra los diferentes niveles de pobreza.

Grupo C - Vulnerable: En este grupo están las personas que están en riesgo de caer en la pobreza. En este se encuentran 18 subcategorias (C1 a C18).

Grupo D - No pobre, no Vulnerable: En este grupo se encuentran las personas que no están en situación de pobreza.

Subsidios para los colombianos según la clasificación del Sisbén

Las familias que se ubiquen en el Sisbén en el Grupo A, es decir, pobreza extrema, tienen el beneficio de acceder a más subsidios del Gobierno. La mayoría de estos son ayudas económicas para la educación, alimentación, vivienda y salud.

Es importante resaltar que a medida que las condiciones socioeconómicas cambien para la persona, la clasificación en el Sisbén también cambia.