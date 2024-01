Subsisdio de vivienda: ¿Qué es Generación FNA y por qué es mejor que Jóvenes Propietarios?

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) lanzó un programa para apoyar a las nuevas generaciones que quieren comprar su propio hogar. Se trata de "Generación FNA", diseñado para jóvenes de 18 a 28 años.

Esta propuesta se convierte en una de las que más trae beneficios para los jóvenes en Colombia, pues ofrece tasas de interés en créditos del 7%, una de las más bajas del mercado.

Le puede interesar: FNA entregará tasas de interés de hasta el 7 % para créditos de vivienda a jóvenes

Entre los beneficios que trae este producto de crédito se encuentran los siguientes:

Válido para todas las categorías de préstamos

Elección entre sistema d e amortización UVR o pesos

Hasta un 90% de financiamient o (con una cuota inicial del 10%)

o (con una cuota inicial del 10%) Una disminución de 70 puntos básicos (0,7%) en la tasa de interés actual

Rango de ingresos desde 1 salario mínimo mensual legal vigente

Posibilidad de solicitar créditos conjuntos, siempre y cuando ambos cumplan con las condiciones de edad.

Diferencias de Generación FNA y Jóvenes Propietarios

Ahora bien, esta propuesta del FNA fue un cambio que se realizó a la iniciativa del Gobierno de Iván Duque, que tenía un proyecto llamado 'Jóvenes Propietarios' y estaba destinado a la población con el mismo rango de edad.

Este cambio emerge como un programa revolucionario al concentrar la otorgación de préstamos exclusivamente en el Fondo Nacional del Ahorro (FNA), rompiendo con la práctica anterior de establecer acuerdos con diversas entidades bancarias.

Lea también: Gobierno Petro anunció reemplazo de jugoso subsidio que daba Duque

El principal objetivo de esta medida es agilizar el proceso y centralizar la gestión de los recursos bajo un solo ente. Además de esto, proporciona a los jóvenes una de las tasas de interés más bajas en el mercado para comprar vivienda.

Asimismo, la financiación otorga la posibilidad de obtener hasta el 90% de financiamiento y una cuota inicial del 10%, allanando el camino hacia el hogar propio.

Finalmente, la ministra de Vivienda, Catalina Velazco, enfatizó que el programa de 'Jóvenes Propietarios' no continuará durante este gobierno. "No, no está en el plan de desarrollo, no está en el programa del ministerio", dijo.