Sueño en el aire: la historia de la primera mujer jefe de salto de la Fuerza Aérea colombiana

Generalmente en los grupos de entrenamiento hay entre 20 a 22 personas. De ellas, casi siempre hay de a tres o cuatro mujeres. Cuando Arévalo inició, era la única mujer en su grupo.

“Lo más difícil de ser mujer dentro de estos cursos es como la parte mental, romper ciertos paradigmas porque estas especialidades solo las realizaban hombres, no había mujeres entonces la carga mental de sacar victoriosa el curso es lo más complejo. En general todo está hecho para mujeres y hombres, no hay una limitante como tal que tú digas esto no lo puedo hacer o esto es solo para hombres, no. Yo creo que el reto más grande era demostrar que la mujer podía estar en estos espacios de la vida militar”.

Con el tiempo y la experiencia, los retos aumentan. Para la capitana Arévalo, cada nuevo salto es un desafío y una oportunidad de demostrar que la vinculación de las mujeres en esta área es un buen acierto dentro de la FAC, una institución que le ha enseñado el valor de ser valiente y de cumplir cualquier objetivo.

“El día en que salté sola es algo que nunca se me va a olvidar, la tranquilidad que se tiene en ese instante de salir de la aeronave es algo único, ya con unos pocos segundos de caída libre inicié unos giros involuntarios que me asustaron un poco, pero llegó el instructor y recuerdo que con una mano me detuvo y me hizo sonreír, ahí entendí que el cuerpo se acomoda en el aire de la mejor manera cuando estas relajado y tranquilo”.