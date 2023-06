Superfinanciera advierte sobre criptoactivos: "Es un mercado sumamente oscuro, como un casino"

En medio de la Convención Bancaria que se desarrolla en Cartagena durante este 14, 15 y 16 de junio, el superintendente Financiero, César Ferrari, alertó sobre la comercialización de los 'criptoativos' (productos digitales).

Ferrari aseguró que estos no son un mercado financiero y por lo tanto, no deben estar bajo el cuidado de la superintendencia, además de calificarlo como "sumamente oscuro".

"Yo personalmente le digo que ese mercado de criptoactivos, que no son mercados financiero y que no son activos financieros, no deben estar en bajo el cuidado de la Superfinanciera. Me parece sumamente oscuro, porque uno sabe quiénes demandan los criptoactivos pero no tiene ni idea donde se originan", señaló el funcionario durante su intervención en la Convención Bancaria.

La respuesta de Ferrari se dio luego de que se le cuestionara sobre el futuro del sandbox que, en la anterior gestión de Jorge Castaño se adelantó en la entidad con algunos actores bancarios.

César Ferrari argumentó que "los criptoactivos no tienen nada que ver con las funciones de la Superintendencia Financiera, cuyas obligaciones están relacionadas con vigilar los activos financieros”.

Aseguró, además, que este mercado termina siendo como un casino y que no es una estrategia que económicamente pueda servirle al país.

Por otro lado, durante su intervención en la edición número 57 de la Convención Asobancaria, Ferrari también presentó sus cartas para fomentar la inclusión financiera, especialmente con el microcrédito.