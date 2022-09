SuperFinanciera alertó por aumento de demandas de consumidores contra las aseguradoras

El superintendente financiero, Jorge Castaño, manifestó su preocupación ante el incremento de las demandas interpuestas ante esa entidad, por usuarios del sector asegurador.

De acuerdo con Castaño, las demandas en contra de las aseguradoras son las que más han crecido después de los productos financieros como tarjetas de crédito, con cerca de 80 quejas de usuarios insatisfechos al mes.

“Las demandas han aumentado un 7 % y aunque el número es bajo, la tendencia ha venido creciendo. La invitación es a que la industria sea más proactiva, que tengan soluciones concretas”, dijo.

Explicó que el principal motivo de reclamación está relacionado con coberturas y pagos de siniestros. “El principal motivo de reclamación es que no se está cumpliendo con las expectativas del consumidor financiero en términos de la cobertura, o en términos del pago del siniestro”, dijo.

Castaño aseguró, que el 72 % de las soluciones se toman a favor de los consumidores financieros y que “entonces no es que las aseguradoras tengan la razón”.

“Les solicitamos trabajar para disminuir la demandas que estamos viendo por parte de los consumidores financieros. No puede ser que esos números de demandas estén aumentando, por lo que el llamado es a tener una satisfacción frente a las expectativas de los consumidores”, precisó.

El funcionario recordó a los usuarios que para interponer una queja ante la entidad no se necesita un abogado, sino que las reclamaciones se pueden hacer de manera directa y ejercer sus derechos ante las compañías de seguros.

Cabe recordar, que el funcionario también le hizo un llamado de atención al sector asegurador frente a los gastos de intermediación y comercialización del Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT).

Finalmente, el superintendente financiero, Jorge Castaño, llamó la atención sobre algunas regiones del país donde no se comercializa el Soat.

“No es fácil vender un SOAT, pero no es la realidad en todas las ciudades del país. Hay algunas regiones donde no hay intermediarios o no se tiene acceso a internet y es allí donde buscamos las garantías, para que todas las personas puedan acceder a este seguro”, precisó.