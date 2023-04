SuperIndustria ordena a Viva Air compensar a los afectados por suspensión de operaciones

Con el objetivo de proteger a los consumidores afectados por la suspensión de operaciones de Viva Air y proteger la libre competencia luego de la solicitud de integración entre Viva y Avianca, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) señaló que como parte de las reparaciones a los usuarios afectados, las aerolíneas deberán a emitir un voucher por un valor equivalente al valor total de la compra más un 50% que pueden redimir para volar en las rutas de ambas aerolíneas hasta el 31 de diciembre de 2025.

Lo anterior aplica para "los pasajeros afectados por vuelos cancelados, que no hayan sido acomodados por otras aerolíneas, no hubieran sido reubicados en otros vuelos, no se les hubiera entregado una solución efectiva, ni se les hubiera reembolsado el dinero pagado por la compra de los tiquetes".

Para los usuarios que mantengan reservas de pasajes vigentes, Avianca y Viva Air se "comprometen y obligan, a elección del pasajero, a prestar el servicio en las condiciones pactadas inicialmente ó a emitir un voucher por un valor equivalente al total de la compra que pueden redimir para volar en las rutas de ambas aerolíneas hasta el 31 de diciembre de 2025.

Por otra parte la Sic señaló que para los pasajeros que mantengan tiqueteras con Viva, el compromiso consistirá en que Avianca y Viva Air permitirán la redención de los trayectos no prestados efectivamente en cualquiera de sus aerolíneas y en los términos y condiciones inicialmente pactados.

Además, Viva tendrá que establecer un programa especial y diferenciado para atender los pasajeros afectados por la suspensión de la operación que aplicará para quienes tengan reservas de pasajes, de tiqueteras o de viajes turísticos a través de vuelos charter que fueron adquiridos con anterioridad al anuncio de la suspensión de operaciones.

La Sic afirmó que no deberán existir actuaciones conjuntas y coordinadas entre Avianca y Viva Air, mientras la Aerocivil emite una decisión definitiva sobre la operación de integración.

"Esto incluye la remoción del cargo de manera inmediata y definitiva a aquellos funcionarios que generen vínculos entre las empresas, esto para evitar la sincronización en la competencia de las mismas".