Supersalud ha resuelto cerca de 1.500 reclamos de usuarios de la salud en el país

La Superintendencia Nacional de Salud anunció que resolvió 1.449 reclamos de los usuarios del sistema de salud en el país en 14 diálogos territoriales que se adelantaron en diferentes ciudades a nivel nacional.

El mayor número de reclamos de los pacientes estaban enfocados en la urgencia de medicamentos, citas con especialistas, autorizaciones para tratamientos y la prestación de servicios esenciales, por parte de sus entidades aseguradoras, principalmente EPS.

“Nuestro propósito como máximo organismo de control es garantizar con nuestras acciones presencia funcional a lo largo del territorio nacional, acercarnos a los ciudadanos, escucharlos y garantizarles respuestas a sus necesidades, eliminando cualquier barrera que impida el acceso a los servicios con oportunidad y calidad”, indicó el superintendente de salud, Ulahí Beltrán López.

Destacó que los diálogos empezaron en el mes de julio en el municipio de Fundación (Magdalena), y continuaron en Ibagué, Tumaco (Nariño), Cúcuta, Tierralta (Córdoba), Agustín Codazzi (Cesar), Florencia, Sogamoso (Boyacá), San Andrés, Florida (Valle del Cauca), Barranquilla, Villavicencio, Manizales y finalizó en Ciénaga de Oro (Córdoba).

“El derecho a la salud no se suplica, sino que se merece y se exige. No es justo que atenciones que llevaban negadas meses y hasta años por parte de las EPS y otros aseguradores, solo vinieron a ser resueltas por nuestra presencia y gestión directa”, dijo.

El superintendente sostuvo que una de las mayores afluencias de público se registró el pasado 3 de noviembre en el municipio de Florida (Valle), donde 331 habitantes de la población colmaron el coliseo Los Fundadores y durante seis horas, pudieron resolver todas y cada una de sus reclamaciones.

“Soy una persona discapacitada y desde el pasado mes de marzo estoy buscando que la EPS donde estoy afiliada me autorizara una radiografía de cadera y una colonoscopia. Llamaba y siempre me decían que no había agenda. Hoy pude hablar con el superintendente y ya me asignaron citas para la próxima semana. Fue muy efectivo”, dijo Narly Castro, usuaria del sistema de salud que tenía dificultades para ser atendida.

La Supersalud anunció que en desarrollo de esos diálogos y ante la gravedad de pacientes que requerían solución inmediata de sus casos, la Delegatura para la Protección al Usuario profirió ocho medidas cautelares sobre EPS como Salud Total, SURA, Sanitas, Mutual Ser, Asmet Salud, Compensar y Nueva EPS.

“Aquí estamos para hacer que las EPS les cumplan a los pacientes. Los usuarios no pueden seguir siendo sometidos a una peregrinación de años suplicando que le presten sus servicios de salud. A los usuarios se les respeta”, dijo.

Otra medida cautelar motivada en un reclamo originado en el diálogo desarrollado en Manizales y se dio contra el representante legal de la EPS Salud Total, a quien se le ordenó programar en menos de 24 horas una cirugía especial de columna vertebral de un paciente que expuso su caso en el evento.