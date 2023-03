Supersalud investiga al gremio de las EPS por el desabastecimiento de medicamentos

La ministra de Salud, Carolina Corcho, reveló que la Superintendencia Nacional de Salud dio apertura a una investigación al gremio de las EPS por el tema del desabastecimiento o escasez de medicamentos en el país.

La funcionaria, en la audiencia pública en Palmira, Valle del Cauca, indicó que es importante actuar con las autoridades competentes para establecer qué es lo que está pasando con la entrega de los medicamentos a los colombianos.

“Frente a la escasez de medicamentos, este es un fenómeno mundial que lleva cuatro años, pero que ya hay una apertura de indagación, por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, frente al hecho que muchos medicamentos están en el canal comercial y extrañamente no están en el canal institucional”, dijo la funcionaria.

Afirmó que se están realizando las averiguaciones en cada uno de los sectores, entendiendo las dificultades que están viviendo los colombianos con la falta de sus medicamentos para los diferentes tratamientos.

“Se están haciendo las indagaciones porque la agremiación de las EPS no ha reportado al Ministerio de Salud, a pesar de múltiples solicitudes para nosotros poder conocer en detalle los contratos de las EPS con las farmacéuticas y poder saber qué pasa allí”, manifestó.

Destacó que tras esta dificultad se vienen realizando las investigaciones necesarias para definir acciones urgentes. “Por eso solicitamos a la Superintendencia Nacional de Salud, como órgano de inspección vigilancia y control, que indague para tomar las medidas necesarias, frente a estos hechos irregulares que están afectando la prestación de los servicios en Colombia, sostuvo.

A su vez, la ministra en su cuenta de Twitter desmintió al director del Invima, Francisco Rossi, quien señaló que “varias veces comercializadores internacionales de medicamentos que con lista en mano nos dicen: esto está desabastecido, se los pongo en una semana en Bogotá, en un contenedor a un precio mínimo, pero nos parece que esa es la única solución que no tiene sentido en un país como Colombia, que quiere fortalecer la industrialización y que está contando con el papel de todos los actores para resolver este problema”, indicó.

La funcionaria indicó que esta afirmación no es cierta. “No he sostenido reunión con ningún laboratorio internacional que haya ofrecido medicamentos que escasean. No existe ningún contenedor esperando ingreso. @MinSaludCol puede ser facilitador, pero no es el comprador de estos medicamentos que corresponde a otros agentes del sistema”, subrayó.