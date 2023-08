Suplemento muy usado para adelgazar podría afectar su salud

El Invima advirtió a la ciudadanía sobre la venta fraudulenta del producto LIDA PLUS DESTROYER NEW que se comercializa bajo el argumento de ser un suplemento dietario, pero no cuenta con registro sanitario otorgado por las autoridades colombianas.

Según reveló Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, este producto es ofrecido como un suplemento que ayuda a bajar de peso, supuestamente ayuda a eliminar la retención de líquidos, acelera el metabolismo y hasta ayuda a elevar los niveles de energía.

Sin embargo, este producto es fraudulento y "se desconocen aspectos relevantes como su composición (fórmula cuali-cuantitativa) y condiciones de almacenamiento, transporte y distribución".

Son varias las ocasiones en las que en Invima ha explicado los riesgos que tiene consumir este tipo de productos para la salud.

Así mismo, hace un llamado para que los ciudadanos se abstengan de comprar este tipo de productos y verifiquen el número de registro sanitario para confirmar la autenticidad del producto antes de utilizarlo o consumirlo.