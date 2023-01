84 familias están en riesgo por deslizamiento de tierra en Sucre, Cauca

En el barrio Jardín en el municipio de Sucre en el sur del departamento del Cauca, las viviendas tienen grandes grietas en paredes y pisos, debido a un movimiento de tierra, que cada día se agudiza.

El hecho no es nuevo, pero a medida que pasa el tiempo, la situación va empeorando. Hace más de ocho años se empezaron a registrar las primeras afectaciones que ahora se ampliaron a las casas de 84 familias.

De acuerdo a la alcaldía de esa población, las 84 familias son las que deben ser reubicadas y aunque se compró un predio, no se cuenta con los recursos para que estás personas tengan una vivienda.

“Estas personas están en inminente riesgo, viven cerca del río Mazamorras, que continuamente viene registrando crecientes repentinas. El municipio compró un lote pero necesitamos el apoyo del gobierno nacional para las viviendas. No queremos lamentar tragedias”, expresó Lheidy Muñoz, alcaldesa del municipio de Sucre.

Mientras tanto los afectados, aseguran que a pesar del riesgo, no han abandonado sus casas porque no tienen donde irse. En el barrio, el mismo movimiento de tierra, afecta la prestación de los servicios públicos.

“Queremos que el gobierno nos colabore para poder reubicarse, que nos den materiales y nosotros hacemos las casas. Aquí no se puede vivir, las familias están en medio del riesgo porque no hay más para donde irse. El agua no llega porque hay daños, el alcantarillado se destruyó y la energía falla porque por el deslizamiento los postes se caen”, dijo Pedro Perdomo, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Jardín.

La alcaldía envió un informe a la Unidad Nacional del Riesgo con el fin de poner conocimiento de la situación y buscar los recursos que se necesitan para la reubicación de los afectados por el fenómeno natural.