Activan alarmas por incremento en sismos y actividades volcánicas en el sur de Nariño

Los movimientos sísmicos registrados este lunes en la zona de frontera entre Colombia y Ecuador, relacionados con la actividad de los volcanes Chiles y Cerro Negro, incrementaron las alertas de las autoridades de gestión de riesgo y de las comunidades, principalmente indígenas, que habitan en el municipio de Cumbal y los resguardos de Chiles, Mayasquer y Panam.

El sismo más fuerte se registró a las 8:33 a.m. y alcanzó una magnitud de 5,7 en la escala de Richter, que se sintió en el norte de Ecuador y en buena parte del sur de Colombia, en Nariño y Putumayo.

Pero no fue el único; según los registros del Servicio Geológico Colombiano y el Instituto Geofísico del Ecuador, se presentaron fuertes replicas dúrate la hora siguiente así: 8:38 a.m. y magnitud 3.9; 8:56 a.m. con magnitud 2.9,; 9:41 a.m. y magnitud 3.3 y 9:57 a.m. con magnitud 3.2 grados. Todos registrados en el área de influencia del complejo Volcánico Chiles Cerro Negro.

Le puede interesar: Gobernador de Nariño ofrece su departamento como sede para acercamientos con grupos ilegales

Para el caso del departamento de Nariño, se presentaron daños considerados como menores en el municipio de Túquerres por colapso de vivienda. Así mismo, se reportó la ruptura de planta de tratamiento de agua en el Resguardo de Panam, del municipio de Cumbal.

Entre tanto, en el resguardo de Chiles, también en Cumbal, se registraron afectaciones en diferentes estructuras como techos, fachadas y daños que están siendo evaluados por el Consejo Municipal de gestión de riesgo de Cumbal.

El gobernador de Nariño, Jhon Rojas, acudió la tarde del lunes al municipio de Cumbal, resguardo Indígena de Chiles, para instalar el Puesto de Mando Unificado (PMU), desde del cual todas las entidades del orden nacional, departamental y local coordinarán acciones preventivas y de mitigación de riesgo ante la actividad sísmica y volcánica que se registra en esta zona.

El mandatario departamental indicó que es necesario instalar desde ya las mesas de trabajo por sectores que permitan determinar aspectos importantes para atender una posible emergencia cómo: definir rutas de evacuación, instruir a la comunidad en temas de prevención, entre otros.

Se expuso la necesidad de fortalecer las acciones de preparación y respuesta, entre ellas revisión y adecuación de vías de evacuación, alojamientos temporales y dotación de equipos de comunicaciones para resguardo de Mayasquer.

Para ello, una comisión nacional apoyará al departamento; Cruz Roja Colombiana y la Dirección Nacional de Bomberos brindará el apoyo necesario para mejorar la respuesta.

Lea además: 'Hemos sido amenazados con armas de fuego': trabajadores sobre conflictos de tierras en el Cauca

“Solicito a las autoridades indígenas permitir el mantenimiento de los equipos de comunicación y de monitoreo sísmico y volcánico ubicados en los cerros, con el objetivo de mantener el monitoreo permanente y conocer la situación de los volcanes Chiles y Cerro Negro”, expresó el mandatario regional en su encuentro con las comunidades.

Por su parte, el Servicio Geológico Colombiano ha reiterado que el Nivel de actividad del Volcán Chiles continúa en amarillo que significa cambios en el comportamiento del volcán.