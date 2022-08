Alcalde de Sibundoy advierte tragedia como la de Mocoa

Una grave situación puso en conocimiento Jhon Jairo Andrade Caicedo, alcalde del municipio de Sibundoy en el Putumayo, tras asegurar con fotografías y videos el inminente riesgo en el que se encuentran cinco barrios, un colegio con más de 1.100 estudiantes, el cementerio, un monasterio y el acueducto que brinda agua potable a los 20.000 habitantes que tiene esta población.

Según el mandatario, en diálogo con RCN Mundo, “el cerro conocido como ‘Los Gemelos’ de la vereda Campo Alegre, nos tiene con una preocupación muy grande, porque amenaza en cualquier momento con venirse y causar una grave afectación en todo el municipio, la preocupación nuestra es que ocurra lo mismo que sucedió en Mocoa, porque los llamados que estamos haciendo al Gobierno Nacional, no están teniendo eco, ni ese apoyo que necesitamos”, aseguró Andrade Caicedo.

Frente a las respuestas que ha obtenido hasta el momento por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, el alcalde mencionó que lo único que le dijeron es que no tenían recursos suficientes, “que ya no tienen maquinaria, que no tienen las herramientas necesarias y que están en una etapa de empalme por lo que no pueden ayudarnos en esta zona del país”.

Como plan de contingencia el alcalde Jhon Jairo Andrade Caicedo, junto a habitantes del municipio y con el apoyo de maquinaria del departamento del Putumayo, han intentado remover más de 20.000 metros cúbicos de tierra que se han venido deslizando lentamente, pero que representan una "bomba de tiempo".

De acuerdo al alcalde de Sibundoy, desde el año 2021 esta problemática fue expuesta ante el Gobierno Nacional, y sólo les ayudaron durante tres meses con maquinaria y combustible, pero no hubo más ayuda y el peligro continúa, según los estudios hechos en la zona por nacimientos de agua que existen en este cerro, sumado a una falla geológica.

Y es que, no solo la situación de este cerro, preocupa a los habitantes de Sibundoy, sino también los desbordamientos recurrentes del río Putumayo, que han afectado a por lo menos 2.000 hectáreas de cultivos y tiene en peligro de arrasar a cerca de 300 cabezas de ganado.