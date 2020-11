Alcaldes del Caquetá piden agilidad para entrega de esquemas de seguridad

Desde la Asociación de Municipios del Caquetá (Amdelca) se denunció que no se ha recibido apoyo suficiente de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para garantizar la prestación de los servicios de esquemas completos de seguridad a los 16 alcaldes del departamento.



Los mandatarios consideran que a la mayoría no se les han otorgado los esquemas con vigilancia, vehículo de la entidad y conductor, para realizar sus funciones de forma segura, dentro y fuera de sus municipios.

Lea también: En hechos diferentes, tres personas fueron asesinadas en el sur del Cauca.



Harold Alberto Pérez, alcalde de Albania y presidente de la Asociación, dijo que recientemente la Policía Nacional les realizó un estudio de riesgo que arrojó resultado extraordinario; sin embargo, por ahora no reciben apoyo de la UNP.



“La mayoría de alcaldes hicimos la petición a la UNP. La Policía fue muy diligente en hacernos los estudios de riesgo y todos salieron extraordinarios. Algunos hicimos la petición a la UNP para que nos apoyara con el tema del vehículo y hasta la fecha no ha sido posible”, expresó Pérez.



El vocero de Amdelca advirtió que debido a la situación de orden público en la región y a las constantes diligencias que se deben hacer en otras ciudades, es necesario que se brinden garantías a los mandatarios.



“Nosotros hoy volvemos a hacer esta petición porque lo necesitamos porque la mayoría de municipios no tienen vehículos para transportarnos y el orden público no está bien en todos los aspectos. Tenemos dificultades para trasladarnos (…) debemos desplazarnos a Florencia y Bogotá a hacer diligencias” agregó.

En otras noticias: Colombia tiene activos más de 70.000 casos de coronavirus.



El Presidente de la Asociación de Municipios del Caquetá aseguró que seguirán las gestiones ante el Gobierno Nacional, con el fin de que el Estado les garantice su bienestar.