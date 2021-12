Alerta en el Tolima por aumento de personas quemadas con pólvora

Ante el incremento de personas quemadas por la manipulación de pólvora en el Tolima, las autoridades en el departamento se encuentran en alerta por las celebraciones decembrinas, especialmente por la Navidad.



En el transcurso del mes de diciembre, 27 personas han sufrido lesiones por el uso de elementos pirotécnicos en este territorio. Diecisiete de los casos se han presentado en Ibagué, tres en el municipio del Espinal, dos en Coyaima y uno en Santa Isabel, Villahermosa, Líbano, Falan y Natagaima, respectivamente.

Lea también: Volcán Nevado del Ruiz ya emite una columna de gases de 1.400 metros.



De acuerdo con la información de la Secretaría de Salud del Tolima, de las 27 personas quemadas, 14 son menores de edad.



Luis Eduardo González, gerente del hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué, centro asistencial de mayor importancia en el departamento, dijo que es preocupante que la cifra siga en crecimiento, ya que, pese al esfuerzo de la institución, la ciudad no está en total capacidad de atender heridos graves por manipulación de pólvora.



“Preocupante porque los cirujanos plásticos que son los que intervienen el tema de quemaduras, están atendiendo todo lo que ha dejado las riñas y las reuniones, y si son quemaduras de primer grado se atienden. (…) Lo más importante es concientizar a la gente de esta situación porque tener un paciente quemado no es fácil”, señaló González.



De la misma manera indicó que la preocupación crece con los heridos reportados, teniendo en cuenta que el Tolima no tiene pabellón de quemados, y en caso de una lesión grave el paciente debe ser trasladado a la capital de la República.



“Dependiendo del grado de complejidad, pues se intervienen, sin embargo sabemos que no tenemos una unidad de quemados y nos toca, en el momento que llegue a ocurrir una situación compleja por quemadura, trasladarla al Simón Bolívar en Bogotá”, agregó.

Otras noticias: Así amanecen las terminales terrestres y aéreas en Bogotá.



Los artefactos más utilizados, con los que las personas han resultado quemadas, son las mechas, los totes, los volcanes y los voladores.