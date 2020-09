Amazonas o el espectáculo de la naturaleza

Eso lo sabe muy bien el compositor e intérprete Pedro Bernal, quien señala que su música tiene el mismo tono que su origen familiar, como quiera que su padre nació en Ipiales y su madre era brasilera del Amazonas y su abuelo un afro de Pernambuco.

“Toda mi infancia estuvo marcada por la cultura brasilera pues mi abuelo nos dejaba escuchar la música del nordeste brasilero y yo me di cuenta que era colombiano cuando empecé a estudiar, me cantaron el himno de Colombia y me dijeron que ese era el himno de nuestra patria”, le dijo Bernal al programa Al Fin de Semana.

Los colombos-brasileros utilizan Mariquinha como diminutivo de María y ese es el título de una de sus canciones de Bernal, lo mismo que como el Egua Sapo, que es una expresión coloquial de amistad o Yo soy Amazonas, que resume la belleza natural de este territorio, la fuerza del agua, la presencia magnífica del pescado conocido como pirarucú o el canto del wirapurú, que ha generado tantas historias y leyendas.

“Escribo desde mi contacto con el nativo y el colono para escribir sobre la vida del hombre del Amazonas, su fauna y su flora”, expresa Bernal, quien insiste que si “Boyacá se hizo conocer a través de una cucharita, Amazonas se debe conocer en el mundo por una mariquinha”.

Orgullo natural

Todos apuntan al orgullo de habitar un territorio pródigo en historias y personajes singulares.

“Amazonas tiene 28 resguardos donde las tradiciones culturales se han mantenido en este paraíso ecológico y hay más de 674 especies vivas”, repite la Secretaría de Turismo del Amazonas, Martha Velásquez.

“Querer la tierra ha sido lo más importante para nosotros y entender que la conciencia para conservar este pulmón del mundo tiene que ser tan grande como su territorio”, dice por su parte la secretaria de Turismo de Leticia, Nataly Vargas Olaya.

Entre cantos de pájaros, historias ancestrales y los espectáculos que todos los días ofrece la naturaleza, Amazonas insiste en recobrar su vigor en medio de la incómoda presencia de esta pandemia.