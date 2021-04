Amazonenses varados en Bogotá aseguran que un vuelo humanitario no es suficiente

Habitantes del departamento del Amazonas, varados en Bogotá, aseguran que el vuelo humanitario organizado por el Gobierno Nacional a esta región, no es suficiente.

Al rededor de 350 personas que están radicadas en esta sección del país y que se encuentran en la capital de la República, tras la decisión de prohibir los vuelos, desde y hacia esa región, aseguran que es necesario que el Gobierno les dé una solución inmediata y, de esa manera, regresar a su territorio.

"Esto es una burla lo que el Gobierno está haciendo con nosotros, no tienen en cuenta nuestra realidad ni la situación crítica que estamos pasando acá, es insólito porque, solo permitieron 180 pasajeros y acá hay más de 400", dijo Héctor Gómez, habitante de esa zona del país.

Lea también: Denuncian demoras y aglomeraciones durante vacunación a docentes en el hospital San José, en Bogotá

Según señalan los manifestantes, quienes hicieron presencia en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá, el vuelo humanitario que se permitió en las aerolíneas Latam y Avianca, estuvo mal organizado.

"Hemos visto cómo hay casos que no se pueden entender, una madre que está acá con sus tres hijos menores, no recibió pasaje para el vuelo, mientras que sus tres hijos sí. Así hay muchos casos de hermanos que vinieron juntos y le dieron vuelo a uno y al otro no", dijo el manifestante.

Para los manifestantes es necesario que se organice mejor este tipo de ejercicios y que sean abiertos más vuelos. "Es una mentira que estos vuelos sean realmente humanitarios, hay que pagarlos y costosos sí son. Pero, más allá de eso, es insólito que solo se habilitara un vuelo, con tanta gente que hay pasando necesidades en Bogotá, teniendo a su familia en el Amazonas", describió Adriana Zapata.

Sumado a ello, la manifestante aseguró que radicaron una tutela para obligar al Gobierno Nacional a que tome medidas urgentes que permitan que ellos regresen a su territorio.