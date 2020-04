Asesinan a campesino y a dos de sus hijos en el Cauca

“Estos hechos en contra de la población campesina no pueden ocurrir cuando nos encontrábamos en cuarentena; los rechazamos y esperamos sea detenidos los responsables”, dijo Salcedo.

"Lo único que tenemos claro es que nuestra organización ha venido siendo víctima de amenazas y persecución; la última amenaza que recibió uno de nuestros miembros fue el pasado 5 de marzo, en la que le pedían desaparecer la organización del municipio con toda su gente y todos sus proyectos. No entendemos cuál es la persecución contra nuestra organización", agregó.

Precisó que las amenazas que han recibido en su organización provienen de grupos al margen de la ley que se hacen denominar 'Las Cobras' y otros llamados 'Sinaloa'.

"Hasta el momento las autoridades no nos dan razón de dónde llegan las amenazas, pero lo cierto es que llegan mensajes de texto y volantes y pero no pasa nada. No es un secreto que allí la disputa es por el territorio para producir coca", puntualizó.

Las autoridades iniciaron labores de búsqueda en toda la región para encontrar a la mujer y su hijo.

Salcedo manifestó que se enteraron del asesinato del esposo de su compañera por la comunidad de la vereda Consolata en Piamonte Cauca. "Lamentablemente en nuestro municipio la señal es mala; a nosotros nos informó la comunidad esta mañana pues nos ubicamos aproximadamente a 40 minutos del lugar donde sucedieron los hechos que es en la vereda Consolata", sostuvo.