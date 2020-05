Asesinan a un hombre y a su bebé de nueve meses en Suárez, Cauca

En zona rural del municipio de Suárez (norte del Cauca), integrantes de un grupo armado asesinaron a un ciudadano y su hija de aproximadamente nueve meses de edad, al parecer por no cumplir con el aislamiento.

De acuerdo a la información entregada desde la zona, Armando Muñoz, de oficio mecánico, se movilizaba en una motocicleta con sus dos hijas, de nueves meses y cinco años, cuando fueron atacados por hombres armados.

El padre y la menor de sus hijas murieron, mientras que la otra niña resultó herida y fue remitida en grave estado de salud hasta la ciudad de Cali.

Lea también: Hombres armados asesinaron a un indígena en Suárez, Cauca

El secretario de gobierno de Suárez, Milciades Vergara, indicó que el padre de la menores había salido con las niñas desde el casco urbano hasta la vereda Las Dos Aguas, y llegando al lugar donde se juntan el río Ovejas y el Río Cauca se presentaron los hechos.

“La población está aterrada por este caso y también porque han circulado muchos panfletos de grupos armados en los que dicen que prohíben que las personas circulen después de las dos de la tarde”, expresó el secretario.

La menor de 9 meses falleció en el hospital de Suárez, mientras que su hermana de cinco años tuvo que ser llevada a la Clínica Valle de Lili, de la ciudad de Cali, al presentar un impacto de arma de fuego que complicaba su estado de salud.

La Defensoría del Pueblo rechazó el ataque contra las menores.

“Rechazamos el atentado contra una familia en el que cayeron el padre y una menor de 9 meses y resultó gravemente herida una niña de 5 años. Que caiga todo el peso de la ley y se sancione rápidamente a los responsables. El Cauca no aguanta más violencia”, manifestó la defensoría.

Autoridades indígenas de este municipio también se pronunciaron contra este hecho y pidieron a los grupos al margen de la ley, dejar por fuera de sus acciones a los menores de edad.

“No tiene presentación que un angelito como la niña muera en estos hechos. No se puede decir que esto sea un acto de guerra porque cuando es un acto de guerra involucra a personas armadas y no indefensas como este padre y sus hijas”, dijo Enrique Güetio, gobernador indígena del Resguardo de Cerro Tijeras.

Encuentre aquí: En lo que va corrido del 2020 han asesinado a 14 líderes en Cauca

Hay que señalar que el, jueves, también en zona rural del municipio, fue asesinado un comunero indígena, al parecer por negarse a transportar a sujetos armados en un bus escalera o “chiva” de su propiedad.