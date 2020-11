Tres sujetos armados asesinaron a la concejal Eneriet Penna, del Partido Conservador y a su esposo. Los hechos ocurrieron en la vereda Galilea en jurisdicción del municipio de Puerto Guzmán, Putumayo. Durante el ataque los dos hijos de las víctimas resultaron heridos de bala. Las autoridades se encuentran adelantando las labores de investigación para dar con los responsables se este crimen.

Edison Mora, alcalde de Puerto Guzmán indicó que “lamentamos el asesinato de la concejal del Partido Conservador y de su esposo, por parte de sujetos desconocidos, sus dos hijos resultaron heridos y es un hecho lamentable que se presenta en nuestro municipio".

Las primeras versiones indican que los sujetos armados habrían llegado a la vereda Galilea, ubicada a unos 40 kilómetros del área urbana de Puerto Guzmán, en donde se encontraba esta familia. Los criminales acabaron con la vida de la concejala y de su esposo, mientras que los dos menores habrían recibido disparos en las piernas y fueron trasladados al hospital de esta población.

La Concejal no había manifestado ningún tipo de amenaza o denuncia frente a situaciones que pusieran en riesgo su vida o la de su familia. “Era una persona que trabajaba por la comunidad y el desarrollo del municipio, lamentable que personas desconocidas acaben con la vida de unas personas de esa manera. Éramos muy amigos, además del mismo Partido Político y ella no me había manifestado ningún tipo de preocupación”, agregó el alcalde Edison Mora.

El mandatario señaló que “el municipio había estado en calma pero los hechos de inseguridad vuelven a suceder como al principio de año, es lamentable este tipo de hechos que afectan a nuestra población y enlutan a una familia de nuestro municipio (...) No había ningún tipo de denuncia o preocupación por parte de la Concejal, por lo que pudo ocasionar esta situación, y serán las autoridades correspondieses quienes se encarguen de esclarecer estos asesinatos y lograr dar con el paradero de los responsables”.