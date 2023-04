Atentan contra vehículo de candidato a la Alcaldía de Ricaurte, Nariño

En la noche de este domingo se registró en la vereda Villanueva, Ricaurte, Nariño, un ataque con disparos de arma de fuego contra el vehículo de la Unidad Nacional de Protección, asignado al líder de la comunidad indígena awá Jaime Caicedo Guanga quien, además, en la actualidad, aspira a ser alcalde del municipio.

El reporte oficial de la Policía Nacional indica que “de acuerdo a lo manifestado por testigos del hecho, momentos en el que el aspirante se encontraba dentro de una residencia, ubicada en la vereda Villanueva de esta municipalidad junto con su esquema de seguridad, hace arribo un vehículo de marca Mazda color gris, de donde hombres desconocidos disparan en tres ocasiones contra el vehículo de la UNP que se encontraba estacionado afuera del inmueble, percatándose posteriormente del hecho”, se puede leer en el escrito oficial.

Entre tanto, en diálogo con RCN Radio, el señor Jaime Caicedo dio su versión de los hechos en los que, afortunadamente, nadie salió herido.

“Hemos venido trabajando con ánimo y toda la energía puesta para poder llegar a conquistar la alcaldía del municipio de Ricaurte, ayer a las 10 de la noche aproximadamente estuve visitando una familia en el sector de Villanueva y yo había llegado a esa casa a hablar y no tenía más de 15 minutos, cuando sentí los impactos de bala que le hicieron en la parte frontal del vehículo y afortunadamente mis escoltas pudieron reaccionar y no se lamentó este hecho”, explica el ex personero de la población nariñense.

Las autoridades iniciaron el proceso investigativo y se indicó además, una revisión de los integrantes del equipo se seguridad que acompaña al líder indígena que cuenta con el apoyo del Movimiento, MAIS.

“Somos muy respetuosos con las autoridades, esperamos nos puedan esclarecer y, a través de estos medios, pedir también que las autoridades competentes hagan un despliegue importante porque estamos en una campaña política electoral pero también hacer un llamado a todos los que hoy pretenden también estar en esta competencia y no que hagamos un trabajo sin intentar quitarle la vida a las otras personas, el hecho de que no compartan con uno, no significa que uno sea enemigo de ellos”, sentenció el líder político, hacendó alusión a varias amenazas que se registran en su cintra desde 2020.