Campesinos expulsaron a soldados que iban a erradicar cultivos de coca en Cauca

En el municipio de Argelia (sur del Cauca), un grupo de al menos unos 500 campesinos, rodearon y obligaron a tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido Numero 4, a salir de un predio con cultivos de matas de coca, donde según los mismos labriegos, se adelantaría un proceso de erradicación.

Los hechos se presentaron en el sector de San Juan de Micay en límites con el municipio de El Tambo.

Los campesinos manifiestan que el Gobierno Nacional, no ha cumplido con el Programa de Sustitución a pesar de la decisión de las comunidades para voluntariamente abandonar la ilegalidad y exigen que hasta que no se cumpla o se avance con el programa no se realice la erradicación.

“Llevamos dos años esperando una salida de sustitución voluntaria pero no se ha generado la confianza para poder avanzar. La gente quiere salir de la ilegalidad, nadie quiere vivir en una problemática de estas pero eso no es de la noche a la mañana”, manifestó uno de los cultivadores.

Un capitán, dos sargentos, dos cabos y 35 soldados fueron expulsados del lugar y los campesinos les pidieron que abandonen el corregimiento.

Ante la situación fue solicitada la intervención de la Defensoría del Pueblo para evitar confrontaciones que hasta el momento no se han dado.

“No se han registrado brotes de violencia y se esperan los buenos oficios de la Defensoría Regional. Cabe anotar que el Ejército Nacional ha ayudado en varias ocasiones a ésta misma comunidad con evacuaciones humanitarias de líderes sociales y familias cuando se han sentido amenazados por los grupos armados ilegales y la unidad militar se encuentra en el sector precisamente suministrando seguridad a la comunidad”, expresó el general Marco Vinicio Mayorga, Comandante del Comando Especifico del Ejército en el Cauca.

Cabe señalar que Argelia es uno de los municipios del departamento del Cauca con el mayor número de plantaciones de coca y aunque unas 2.600 familias manifestaron la intención de sustituir, no se ha podido avanzar.