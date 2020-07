Caquetá alcanzó ocupación del 100 % de camas UCI

La Secretaría de Salud del Caquetá reveló que en las últimas horas, el departamento alcanzó el 100% de ocupación de camas de Unidad de Cuidados Intensivos, hecho que enciende las alarmas en medio de la emergencia sanitaria por la pandemia de la COVID-19.



Este territorio, que cuenta con más de 400 mil habitantes, tiene poco más de 20 camillas de este tipo para la atención de pacientes con coronavirus, así como de otras patologías y condiciones médicas.

Lilibet Galván, secretaria de Salud del Caquetá, señaló que ante el preocupante panorama, en algunos centros asistenciales se está trabajando con las áreas de expansión para responder oportunamente a los casos que se presenten.

“Tenemos que contarle que nuestra red hospitalaria está prácticamente llena en Unidades de Cuidados Intensivos. De acuerdo al reporte y monitoreo, la Clínica Medilaser no tiene disponibilidad de camas en UCI, se está trabajando con las áreas de expansión y tienen disponibilidad de algunos ventiladores”, expresó Galván.



Dijo la funcionaria que la situación se torna un poco más compleja al no tener la posibilidad de trasladar pacientes al vecino departamento del Huila.



“Tenemos dificultades. El departamento del Huila ha cerrado los servicios decretándose la alerta naranja, es decir, no hay disponibilidad de camas para poder recibir pacientes de otros departamentos”, agregó.

Por este motivo, las autoridades en el territorio caqueteño hicieron un llamado a la comunidad para que adopte de forma estricta las medidas de auto cuidado, evitando la propagación de la COVID-19 y el colapso de la red hospitalaria.



El más reciente informe del Ministerio de Salud da cuenta de 182 casos positivos y más de 600 pruebas que aún están pendientes de procesar.